Алла Пугачева опубликовала милые фото с мужем

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева 1 июня поделилась с поклонниками новыми фотографиями, сообщает Zakon.kz.

На этот раз она на своей странице в Instagram опубликовала снимки со своим мужем – известным шоуменом и юмористом Максимом Галкиным.

На фото пара улыбается и обнимается на фоне яхт на берегу моря.

Публикация набрала множество лайков и комментариев. Вот одни из них:

Плечом к плечу, все время рядом. Хорошего вам настроения и яркого лета.

Алла Борисовна, нас больше всего радуют семейные фотографии.

Вот она, любовь, искренняя, настоящая, сильная. Спасибо, что вы есть.

Ведь только с Максимом на вашем лице самая светлая, счастливая и искренняя улыбка. Алла Борисовна, будьте счастливы еще долго долго!

Ранее Алла Пугачева выпустила песню "Ложный стыд", а также опубликовала клип. Слова для песни написал Михаил Гуцериев, музыку – Андрей Мисин.