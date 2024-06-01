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Алла Пугачева опубликовала милые фото с мужем

Алла Пугачева опубликовала милые фото с мужем, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2024 00:50 Фото: Instagram/alla_orfey
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева 1 июня поделилась с поклонниками новыми фотографиями, сообщает Zakon.kz.

На этот раз она на своей странице в Instagram опубликовала снимки со своим мужем – известным шоуменом и юмористом Максимом Галкиным. 

На фото пара улыбается и обнимается на фоне яхт на берегу моря.

Публикация набрала множество лайков и комментариев. Вот одни из них:

  • Плечом к плечу, все время рядом. Хорошего вам настроения и яркого лета.
  • Алла Борисовна, нас больше всего радуют семейные фотографии.
  • Вот она, любовь, искренняя, настоящая, сильная. Спасибо, что вы есть.
  • Ведь только с Максимом на вашем лице самая светлая, счастливая и искренняя улыбка. Алла Борисовна, будьте счастливы еще долго долго!

Ранее Алла Пугачева выпустила песню "Ложный стыд", а также опубликовала клип. Слова для песни написал Михаил Гуцериев, музыку – Андрей Мисин.

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