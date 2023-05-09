Оркестр алматинских спасателей поздравил ветерана ВОВ с Днем Победы у его дома

Оркестр ДЧС г. Алматы пришел домой к 96-летнему ветерану Великой Отечественной войны и поздравил с Днем победы, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что в Алматинском гарнизоне осталось всего 2 участника ВОВ: Григорий Михайлов и Егор Долидуда, 5 тружеников тыла, две вдовы ветеранов ВОВ, а также 8 воинов интернационалистов.

"Егор Степанович Долидуда в 1944 году был призван в ряды Советской Армии. Службу проходил на Дальнем Востоке, в городе Иман Приморского края, в 297 стрелковом полку, 184 дивизии, стрелком-пулеметчиком, а в августе 1945 года участвовал в сражениях на границе с Японией", – рассказали в пресс-службе ДЧС.

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Отмечается, что Григорий Михайлов в 1944 году, прибавив два года к имеющему возрасту, был призван в ряды Советской армии, в составе которой участвовал в разгроме Квантунской армии над Японией.

"Они до сих пор в строю, оказывая неоценимую помощь в воспитании молодого поколения в духе казахстанского патриотизма и любви к Родине. Мы гордимся нашими ветеранами, героями войны, работниками тыла, воинами интернационалистами, чей подвиг и самоотверженность стали высокими символами мужества, доблести и патриотизма для многих поколений казахстанцев", – отмечается в сообщении.

От имени председателя президиума центрального Совета ветеранов "Казахстанская организация ветеранов органов по ЧС" генерал-майора в отставке Мейрама Искакова, ветераны награждены медалями и благодарственными письмами, поощрены денежными премиями.

Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил народ с Днем Победы и отметил, что наш священный долг – чтить память фронтовиков, заботиться о ветеранах.

