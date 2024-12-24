101-летнего ветерана ВОВ поздравили с днем рождения в Алматы

Ветерана Великой Отечественной войны Василия Шипилёва поздравили с днем рождения военнослужащие Управления по делам обороны Алмалинского района Алматы, сообщает Zakon.kz.

Будущий герой родился 23 декабря 1923 года в селе Карпово Алтайского края.

Боевой путь начал с обучения в 66-ой Школе младших авиаспециалистов. Освоил профессии воздушного стрелка и радиста. С апреля 1944 года он присоединился к боевым действиям, служил в разведполку отдельной Приморской армии, а затем стал начальником приемного радиоузла на III Белорусском фронте.

За свою службу Василий Шипилёв был награжден "Орденом Отечественной войны I степени", медалями "За боевые заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За Победу над Германией" и другими юбилейными медалями.

После войны продолжил службу, пока в январе 1950 года не был уволен в запас.

С 1966 года находится на заслуженной пенсии после работы элеваторщиком на мукомольно-крупяном комбинате.

"Несмотря на преклонный возраст и тяжелые воспоминания о войне, фронтовик достаточно бодр и с особой теплотой в сердце, оптимизмом встречает гостей. Родные говорят, что всегда интересуется общественной и политической жизнью страны", – отметили в пресс-службе алматинского гарнизона.

Фото: Алматинский гарнизон

Военнослужащие УДО Алмалинского района и представители Совета ветеранов ВС РК вручили поздравительный адрес и подарки имениннику, поблагодарив за мужество, стойкость и личный вклад в Великую Победу. Ветерану также пожелали крепкого здоровья и внимания близких. В свою очередь он поблагодарил гостей за поздравление и пожелал им удачи в службе.