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Какой алкоголь наиболее опасен для фигуры

советы Фото: pixabay
Диетолог Оксана Панова рассказала о том, что регулярное употребление алкоголя не уживается с контролем веса, сообщает Zakon.kz.

Однако самые калорийные – сладкие, отметила эксперт.

"Спиртные напитки сами по себе достаточно калорийны. Наибольшую опасность для фигуры представляют сладкие вина, сидры с добавками, коктейли с ликерами и газировкой. При этом даже низкокалорийный алкоголь вроде красного сухого вина или светлого пива остается таковым исключительно в умеренных количествах. Пара пол-литровых кружек или полбутылки вина однозначно станут "калорийной бомбой", – цитирует Панову "Газета.Ru".

Также врач предупреждает, что алкоголь существенно усиливает аппетит.

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