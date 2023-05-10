Какой алкоголь наиболее опасен для фигуры
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Диетолог Оксана Панова рассказала о том, что регулярное употребление алкоголя не уживается с контролем веса, сообщает Zakon.kz.
Однако самые калорийные – сладкие, отметила эксперт.
"Спиртные напитки сами по себе достаточно калорийны. Наибольшую опасность для фигуры представляют сладкие вина, сидры с добавками, коктейли с ликерами и газировкой. При этом даже низкокалорийный алкоголь вроде красного сухого вина или светлого пива остается таковым исключительно в умеренных количествах. Пара пол-литровых кружек или полбутылки вина однозначно станут "калорийной бомбой", – цитирует Панову "Газета.Ru".
Также врач предупреждает, что алкоголь существенно усиливает аппетит.
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