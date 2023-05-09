Диетолог назвал секреты долголетия

Российский врач и спортивный диетолог Антон Брыкин назвал секреты долголетия, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что ежедневный рацион долгожителей играет важную роль в их здоровье и упомянул преимущества средиземноморской диеты, которая включает морепродукты, жирную рыбу, свежие фрукты и овощи, а также оливковое масло, пишет RT.

Согласно словам Брыкина, такая диета содержит богатое количество жирных кислот, витаминов и минералов, которые помогают предотвратить рак и атеросклероз.

Он также отметил, что жители Испании и Италии употребляют много овощей, фруктов и зелени, что способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта.

Тем не менее, диетолог напомнил о долгожителях Кавказа, у которых диета включает большое количество жареного красного мяса. Хотя такая диета может повысить риск развития рака, местные жители употребляют ее уже веками, и их ЖКТ приспособлен к перевариванию такой пищи.