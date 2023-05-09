Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Диетолог назвал секреты долголетия

Диетолог поделился секретами долголетия Фото: freepik
Российский врач и спортивный диетолог Антон Брыкин назвал секреты долголетия, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что ежедневный рацион долгожителей играет важную роль в их здоровье и упомянул преимущества средиземноморской диеты, которая включает морепродукты, жирную рыбу, свежие фрукты и овощи, а также оливковое масло, пишет RT.

Согласно словам Брыкина, такая диета содержит богатое количество жирных кислот, витаминов и минералов, которые помогают предотвратить рак и атеросклероз.

Он также отметил, что жители Испании и Италии употребляют много овощей, фруктов и зелени, что способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта.

Тем не менее, диетолог напомнил о долгожителях Кавказа, у которых диета включает большое количество жареного красного мяса. Хотя такая диета может повысить риск развития рака, местные жители употребляют ее уже веками, и их ЖКТ приспособлен к перевариванию такой пищи.

Читайте также

Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 мая

Гороскоп на 8 мая для всех знаков зодиака

А на море белый песок: куда поехать летом в отпуск и сколько это будет стоить

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Абдыгали Каймолдин
Токаев присвоил звание "Халық қаһарманы" Абдыгали Каймолдину: что о нем известно
Фигурист Роман Костомаров обратился к своим подписчикам и фанатам
Фигурист Роман Костомаров обратился к своим подписчикам и фанатам
Магнитные бури: специалисты называли даты ближайших вспышек на Солнце
Магнитные бури: специалисты назвали даты ближайших вспышек на Солнце
Как пройдет Парад Победы в Москве в этом году
Как пройдет парад Победы в Москве в этом году
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления