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В Бразилии умерла известная рок-певица Рита Ли

певица Фото: Instagram/ritalee_oficial
Бразильская рок-певица и композитор Рита Ли ушла из жизни в возрасте 75 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал G1, информацию подтвердила семья артистки. 

В 2021 году у Ли был диагностирован рак легких.

Она умерла в своей резиденции в Сан-Паулу, столице Бразилии 8 мая.

Ли получила известность в 1960-1970-х годах благодаря группе Os Mutantes, которая была основана певицей вместе с Арнальдо Баптиста и Серхио Диасом. В 2001 году Ли получила Latin Grammy за "Лучший рок-альбом на португальском языке", который назывался "3001", сообщает портал.

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