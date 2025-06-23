Умер трубач известной рок-группы "АукцЫон" Юрий Парфенов

В возрасте 79 лет умер трубач российской рок-группы "АукцЫон" Юрий Парфенов, сообщает Zakon.kz.

Об этом изданию Daily Storm рассказал лидер коллектива Олег Гаркуша. По его словам, Парфенов скончался после продолжительной борьбы с раком. Коллега описал его как вежливого, интеллигентного и талантливого артиста. В коллективе музыкант играл на трубе. Он также был солистом на трубе в оркестре Олега Лундстрема.

"У него была онкология. Это беда. Мы с ним в последнее время встречались – и Юра уже плохо себя чувствовал. Какие-то концерты пропускал. Но крайний раз, когда был на концерте с нами, – в Питере в этом году. Земля ему пухом", – отметил Гаркуша.

Парфенов родился 19 января 1946 года в Булгакове в Башкирии. Он окончил Фрунзенское музыкальное училище в Киргизии, а после – Ташкентскую государственную консерваторию. До 1984 года Парфенов жил в республиках Средней Азии. В 1984 году он переехал в Подмосковье.

С 1984 года Парфенов работал в оркестре Олега Лундстрема. В 1992 году присоединился к джазовому ансамблю "Три О" Сергея Летова. Парфенов является автором пьес "Дервиш", "Хайтарма", "Минарет", "Бумеранг", "Три четверти", "Орнамент", "Турецкие зарисовки". С 2011 года был участником группы "АукцЫон". Музыкант носит почетное звание "Заслуженный артист России" (1997).

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