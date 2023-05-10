Отремонтированную улицу затопило водой в Петропавловске

В Петропавловске затопило улицу Пушкина, которую только открыли после ремонта и укладки асфальта. Коммунальные службы вскрыли свежий асфальт, сообщает Zakon.kz.

Девятого мая в центре Петропавловска утонула в воде улица Пушкина. Также под водой оказалась театральная площадь. Из-за аварии коммунальные службы вскрыли только что уложенный асфальт, передает ПетропавловскNews.





Как отмечает издание, улицу только открыли после ремонта. В тот же день свежий асфальт залило водой, образовались огромные лужи. Если на Пушкина под водой оказалась проезжая часть улицы, то на театральной площади затопило брусчатку и переходные переходы.

Причиной стал порыв трубы на соседней улице Брусиловского, сообщили в акимате города. Из-за аварии часть близлежащих домов остались без воды. Им организовали подвоз, отметили в акимате Петропавловска.