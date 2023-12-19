Коммунальная авария: в Караганде улицу затопило водой

На водопроводе в юго-восточной части Караганды произошел порыв, из-за которого проезжую часть затопило водой, а часть домов осталась без водоснабжения, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу водоканала.

"ЖК Отау 3 ул. Муканова д. 51/2, 51/2,51 а , Familli Park ул. Муканова д. 47/2,47/3,47/9. На водопроводе д-200 мм возникла авария. Аварийно-восстановительные работы по ликвидации аварии с отключением подачи воды вышеперечисленным потребителям,производятся бригадой Юго-Восточного цеха водоснабжения". Пресс-служба ТОО "Караганды Су"

Жители шести многоэтажек остались без водоснабжения как минимум на два дня из-за аварии на водопроводных сетях юго-восточной части Караганды. Как сообщает компания ТОО "Караганды Су", ремонт, начавшийся накануне, 18 декабря, продолжат во вторник.

Из-за аварии на водопроводе проезжую часть улицы затопило водой. В водоканале отмечают, что ремонт инженерных сетей осложняется другими расположенными тут коммуникациями.





"Вдоль водопровода проходит большое количество эл. кабелей ,не получили согласование на земляные работы. В связи с этим, аварийные работы продолжатся завтра 19.12.23". Пресс-служба ТОО "Караганды Су"

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