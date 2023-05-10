Гастроэнтеролог рассказала о вреде супов

Российский врач-гастроэнтеролог рассказала, кому опасно и вредно есть супы, а также о том, какие супы могут быть полезными даже худеющим людям, сообщает Zakon.kz.

Суп – привычное с детства блюдо, которое принято варить на мясном или рыбном бульоне. Однако, как говорят специалисты, не всем такая еда полезна. Некоторым же суп и вовсе может навредить, говорит врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух, передает Газета.ру.

"Супы на жирных концентрированных мясных бульонах вроде борща, харчо, солянки не стоит есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: панкреатитом, гастритом, холециститом, энтероколитом. Если человек с такой патологией съест жирный суп, то может почувствовать боль и жжение в подложечной области – типичные симптомы обострения болезней ЖКТ". Врач Екатерина Кашух

При этом эксперт отмечает, что нежирные, овощные или грибные супы могут стать не только полезными, но и помочь в сохранении фигуры.

"Легкие овощные супы считаются диетическим блюдом, потому что в них практически нет жира и большое количество клетчатки: морковь, свекла, лук, капуста, брокколи, перец. Такие блюда нормализуют моторику желудочно-кишечного тракта и помогают восполнить дефицит жизненно важных витаминов и микроэлементов. Овощные супы можно включить в рацион в качестве здорового питания в период похудения или лечения. При этом, чтобы увеличить питательность, можно добавить бобовые". Гастроэнтеролог

Врач отмечает, что любая еда должна быть в удовольствие, и заставлять себя что-то есть из-за "полезности" не лучший вариант. Также Кашук подчеркивает, что не нужно вовсе отказываться от супов, если вы их любите.

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