"Манчестер Сити" и "Реал" сыграли вничью в полуфинале Лиги чемпионов

Полуфинал Лиги чемпионов закончился для "Манчестер Сити" и "Реала" со счетом 1:1, сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".



В ночь на 11 мая на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде прошла встреча между "Реалом" и "Манчестер Сити". Игра завершилась со четом 1:1.

Первыми счет в матче открыли хозяева. Отличился Винисиус Жуниор, который забил гол на 36 минуте. Ответный мяч в ворота противников смог забить Кевин де Брёйне только на 67 минуте мачта.





King KDB! 👑



You could win @KevinDeBruyne's signed shirt 👇 — Manchester City (@ManCity) May 9, 2023

Вторая игра между командами состоится 17 мая и пройдет она в Англии.





Ранее нападающему французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" Лионелю Месси вручили премию лучшего спортсмена 2022 года по версии Laureus World Sports Academy (мировая академия спорта "Лауреус")

