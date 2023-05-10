"Манчестер Сити" и "Реал" сыграли вничью в полуфинале Лиги чемпионов
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В ночь на 11 мая на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде прошла встреча между "Реалом" и "Манчестер Сити". Игра завершилась со четом 1:1.
Первыми счет в матче открыли хозяева. Отличился Винисиус Жуниор, который забил гол на 36 минуте. Ответный мяч в ворота противников смог забить Кевин де Брёйне только на 67 минуте мачта.
King KDB! 👑— Manchester City (@ManCity) May 9, 2023
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Вторая игра между командами состоится 17 мая и пройдет она в Англии.
🗣 @lukamodric10: “Hicimos un buen partido y el resultado sigue abierto”.#UCL pic.twitter.com/vlymRE6ZrA— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 9, 2023
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