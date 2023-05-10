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"Манчестер Сити" и "Реал" сыграли вничью в полуфинале Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" и "Реал" сыграли вничью в полуфинале Лиги чемпионов Фото: Тwitter/ManCity
Полуфинал Лиги чемпионов закончился для "Манчестер Сити" и "Реала" со счетом 1:1, сообщает Zakon.kz.

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В ночь на 11 мая на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде прошла встреча между "Реалом" и "Манчестер Сити". Игра завершилась со четом 1:1.

Первыми счет в матче открыли хозяева. Отличился Винисиус Жуниор, который забил гол на 36 минуте. Ответный мяч в ворота противников смог забить Кевин де Брёйне только на 67 минуте мачта.


Вторая игра между командами состоится 17 мая и пройдет она в Англии.


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