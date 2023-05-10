Невролог назвал неожиданную причину головной боли

Причиной головной боли может быть недостаточное количество употребляемой воды, говорит врач-невролог Павел Хорошев, сообщает Zakon.kz.

Невролог Хорошев отмечает, что чаще всего причинами головной боли могут стать три фактора: внутричерепное давление, нарушение питания головного мозга или интоксикация. Об этом специалист рассказал в интервью радио Sputnik.

"Нарушение питания мозга, как правило, бывает связано с нехваткой воды в организме. Если человек выпивает пол-литра или даже полтора литра воды в день, то этого мало. Из-за нехватки воды увеличивается вязкость крови и снижается скорость кровотока. Когда это происходит, мозг и все остальные ткани начинают недополучать кислород и питательные вещества. Соответствующие рецепторы реагируют на это болью". Павел Хорошев

Чтобы избавиться от головной боли, вызванной дефицитом воды, необходимо восстановить нужное количество жидкости, потребляемой ежедневно, говорит врач.

"Для этого нужно привести в норму количество выпиваемой за день воды. В среднем это должно быть от двух до двух с половиной литров воды в день зимой и не менее двух с половиной литров – летом. По понятным причинам летом надо пить больше". Невролог Хорошев

Потребление достаточного количества воды поможет также снять головную боль при интоксикации, говорит врач. Но установить истинную причину головных болей сможет только специалист.

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