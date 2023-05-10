Прародительница всех яблонь зацвела в Жетысуской области

В Жонгар-Алатауском национальном природном парке области Жетысу прошел традиционный фестиваль "Цветение яблони Сиверса", который ознаменован цветением самого древнего вида яблонь на земле, сообщает Zakon.kz.

Именно в национальном природном парке Жетысуской области растет самое большое количество реликтовых деревьев, которые зацветают в начале мая. Традиционный фестиваль цветения яблонь собирает десятки эко-туристов. Эксперты говорят, что яблоня Сиверса начала расти на территории Казахстана еще с древних времен и признана прародительницей всех яблок на земле. Сотрудники национального парка ежегодно высаживают по 60-70 тысяч саженцев, передает 24kz.





"У нас здесь произрастает прародительница всех культурных и диких сортов яблок. Проводились все необходимые исследования. По их результатам мы получили 300 новых сортов яблок. Наши исследования и достижения были признаны мировыми научными сообществами. Эти древние яблони имеют огромное значение не только для нашей страны, но и для всей Центральной Азии". Куралай Карибаева, доктор биологических наук, профессор



В парке насчитывается более десятка туристических маршрутов. А работники ГНПП "Жонгар-Алатау" надеются, что в скором будущем цветение яблони Сиверса станет таким же масштабным праздником для Казахстана, как цветение сакуры для японцев.