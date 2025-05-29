В нацпарках Казахстана засняли снежного барса и бурого медведя из Красной книги

В Жонгар-Алатауском государственном национальном природном парке фотоловушки зафиксировали одного из самых редких и скрытных хищников — снежного барса (ирбиса), сообщает Zakon.kz.

Кадры были получены в рамках планового экологического мониторинга. Появление ирбиса, занесенного в Красную книгу страны, эксперты называют признаком устойчивого состояния экосистемы и результатом эффективной природоохранной работы в регионе.

Параллельно мониторинг ведется и на территории Алматинского государственного природного заповедника. Здесь сотрудники и инспекторы при помощи фотоловушек и дронов отслеживают активность тянь-шаньского бурого медведя (Ursus arctos isabellinus), также находящегося под охраной государства.

С начала 2025 года бурого медведя фиксировали уже 25 раз. Ученые изучают маршруты передвижения, поведенческие особенности и влияние природных факторов на численность редкого хищника. Собранные материалы легли в основу новых научных исследований и публикаций.

А ранее снежного барса засняли в Алматинской области.