Минюст расширит перечень НПА, не подлежащих регистрации в органах юстиции

Министерство юстиции разработало проект приказа "Об утверждении перечня нормативных правовых актов, не подлежащих государственной регистрации в органах юстиции", сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, к существующему перечню добавятся НПА, регулирующие:

деятельность госорганов, квазигосударственных органов, органов местного самоуправления, национальных операторов, а также их межведомственную деятельность, не затрагивающую интересы третьих лиц;

по утверждению форм и образцов одежды, жетонов, нашивок, наград и их описаний;

по размещению государственного образовательного заказа;

об установлении и изменении границ (черты) населенных пунктов;

о реализации пилотных проектов;

по утверждению объемов и норм субсидий;

о повышении окладов и тарифных ставок;

об утверждении минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума;

регулирующие деятельность консультативно-совещательных органов;

об образовании избирательных участков, а также об определении мест для размещения агитационных печатных материалов;

об утверждении проекта (схемы) зонирования земель, а также границ оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки;

об утверждении границ охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта памятников истории и культуры;

об утверждении нормативных технических документов, в том числе технических регламентов;

об утверждении типовых учебных программ, планов;

об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты;

по установлению квот, лимитов, цен, тарифов, размеров выплат, в том числе их предельных значений и ряд других.

Всего в новом перечне будет 41 основание освобождения НПА от прохождения госрегистрации в Минюсте.

Проект на публичном обсуждении до 23 мая 2023 года.