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Минюст расширит перечень НПА, не подлежащих регистрации в органах юстиции

Минюст расширит перечень НПА, не подлежащих госрегистрации Фото: freepik
Министерство юстиции разработало проект приказа "Об утверждении перечня нормативных правовых актов, не подлежащих государственной регистрации в органах юстиции", сообщает Zakon.kz.

Согласно проекту, к существующему перечню добавятся НПА, регулирующие:

  • деятельность госорганов, квазигосударственных органов, органов местного самоуправления, национальных операторов, а также их межведомственную деятельность, не затрагивающую интересы третьих лиц;
  • по утверждению форм и образцов одежды, жетонов, нашивок, наград и их описаний;
  • по размещению государственного образовательного заказа;
  • об установлении и изменении границ (черты) населенных пунктов;
  • о реализации пилотных проектов;
  • по утверждению объемов и норм субсидий;
  • о повышении окладов и тарифных ставок;
  • об утверждении минимального размера расходов на управление объектом кондоминиума;
  • регулирующие деятельность консультативно-совещательных органов;
  • об образовании избирательных участков, а также об определении мест для размещения агитационных печатных материалов;
  • об утверждении проекта (схемы) зонирования земель, а также границ оценочных зон и поправочных коэффициентов к базовым ставкам платы за земельные участки;
  • об утверждении границ охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта памятников истории и культуры;
  • об утверждении нормативных технических документов, в том числе технических регламентов;
  • об утверждении типовых учебных программ, планов;
  • об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты;
  • по установлению квот, лимитов, цен, тарифов, размеров выплат, в том числе их предельных значений и ряд других.

Всего в новом перечне будет 41 основание освобождения НПА от прохождения госрегистрации в Минюсте.

Проект на публичном обсуждении до 23 мая 2023 года.

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