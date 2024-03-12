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Законодательство РК

Перечень НПА, которые не подлежат регистрации в органах юстиции, хотят расширить

Минюст планирует дополнить перечень НПА, не подлежащих регистрации в органах юстиции, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2024 14:45 Фото: freepik
Министерство юстиции разработало проект дополнений в Перечень нормативных правовых актов, не подлежащих государственной регистрации в органах юстиции, сообщает Zakon.kz.

В него включат нормативные правовые акты, предусматривающие принятие решений о поддержке отечественных товаропроизводителей.

Согласно пояснительной записке, проект разработан в целях дебюрократизации и оперативного принятия решений по данным вопросам.

Вместе с тем разработчики разъясняют, что в соответствии с требованием законодательства все акты, как подлежащие, так и не подлежащие государственной регистрации в органах юстиции, опубликовываются в Эталонном контрольном банке НПА РК для всеобщего сведения и на интернет-ресурсе, с соблюдением всех необходимых процедур по его изданию, согласованию с заинтересованными государственными органами и организациями.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 29 марта 2024 года.

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