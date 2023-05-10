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В Алматинской области насмерть отравились отец и четверо детей

В Алматинской области насмерть отравились отец и четверо детей Фото: Zakon.kz
В селе Кольащы Алматинской области произошло чрезвычайное происшествие: неизвестным веществом отравились мужчина и его четверо детей. Они скончались, сообщает Zakon.kz.

По данным областного ДЧС, трагедия произошла 4 мая.

"В частном жилом доме предварительно получили отравление неизвестным веществом 6 человек (2 взрослых и 4 детей). В результате мужчина 1984 года рождения (отец) и четверо детей (дочь 2010 года рождения и сыновья 2008, 2013, 2018 годов рождения) скончались".Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Также отмечено, что женщина 1985 года рождения (мать) госпитализирована. На сегодняшний день ее состояние стабильное, с нею работают психологи.

"Предварительная причина – отравление неизвестным веществом. Для выяснения обстоятельств на место вызова незамедлительно были направлены исследовательская испытательная пожарная лаборатория Департамента по ЧС, газовая служба и СЭС".Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Первично-собранный материал передан в УП Карасайского района, заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что двухлетний малыш выпал из окна на седьмом этаже в одном из районов Караганды. Он скончался на месте.

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