В Алматинской области насмерть отравились отец и четверо детей

В селе Кольащы Алматинской области произошло чрезвычайное происшествие: неизвестным веществом отравились мужчина и его четверо детей. Они скончались, сообщает Zakon.kz.

По данным областного ДЧС, трагедия произошла 4 мая.

"В частном жилом доме предварительно получили отравление неизвестным веществом 6 человек (2 взрослых и 4 детей). В результате мужчина 1984 года рождения (отец) и четверо детей (дочь 2010 года рождения и сыновья 2008, 2013, 2018 годов рождения) скончались". Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Также отмечено, что женщина 1985 года рождения (мать) госпитализирована. На сегодняшний день ее состояние стабильное, с нею работают психологи.



"Предварительная причина – отравление неизвестным веществом. Для выяснения обстоятельств на место вызова незамедлительно были направлены исследовательская испытательная пожарная лаборатория Департамента по ЧС, газовая служба и СЭС". Пресс-служба ДЧС Алматинской области

Первично-собранный материал передан в УП Карасайского района, заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что двухлетний малыш выпал из окна на седьмом этаже в одном из районов Караганды. Он скончался на месте.