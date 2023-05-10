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Двухлетний ребенок погиб в Караганде

Двухлетний ребенок погиб в Караганде Фото: Zakon.kz
Двухлетний малыш выпал из окна на седьмом этаже в одном из районов Караганды. Он скончался на месте, сообщает Zakon.kz.

Девятого мая в юго-восточной части Караганды из окна многоэтажки выпал двухлетний ребенок. От падения с высоты седьмого этажа малыш получил травмы, от которых скончался на месте, пишет Е-Караганда.


Информацию подтвердили в департаменте по ЧС Карагандинской области. Спасатели призывают взрослых быть внимательнее и не оставлять детей без присмотра.

Ранее в Павлодаре от травм полученных после падения с девятого этажа скончался трехлетний ребенок. Врачи, прибывшие на место констатировали смерть малыша.

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