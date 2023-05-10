Сильные дожди и похолодание прогнозируют синоптики 11-13 мая

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11-13 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", погоду на большей части страны будет определять южный циклон, с которым ожидаются дожди с грозами и вероятностью выпадения града.

"Сильные дожди 11-12 мая ожидаются на западе, 12-13 мая – на северо-западе, севере, 13 мая – в центре и на востоке страны. По республике ожидаются усиление ветра, в южных регионах – пыльные бури", – рассказали синоптики.

По республике ожидается понижение температурного фона.

В северных и восточных регионах в ночные часы ожидаются заморозки до -2 градусов. В дневные часы понижение температуры воздуха на северо-западе и севере страны до +5+15°С.