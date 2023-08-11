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Дожди и похолодание прогнозируют синоптики в Казахстане на выходные

Дожди и похолодание прогнозируют в Казахстане на выходные Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 12-13 августа 2023 года. Понижение температуры воздуха и дожди ожидаются на большей части страны, сообщает Zakon.kz.

Южный циклон принесет в Казахстан неустойчивый характер погоды. Синоптики прогнозируют дожди на севере, востоке, в центре страны, временами – сильные дожди с грозами, градом, порывистым ветром до 15-28 м/с. При грозе вероятны шквалистые усиления ветра. На северо-западе, севере, в центре Казахстана в ночные и утренние часы – туман.

На западе, северо-западе, юге страны сохранится ясная погода без осадков и жара. 

12-13 августа на юго-западе Атырауской области сильная жара +42 градуса, а в северных, восточных и центральных областях РК ожидается прохладная погода и понижение температуры воздуха днем до +12+20°С, на юго-востоке страны – спад жары до +20+28°С.

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