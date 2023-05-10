Новый Бюджетный кодекс сделает бюджетную систему Казахстана прозрачной

Министерство национальной экономики разработало проект Бюджетного кодекса, сообщает Zakon.kz.

В пояснительной записке говорится, что цель принятия проекта Бюджетного кодекса – повышение качества планирования бюджета, использования бюджетных средств, оперативного финасирования деятельности государственных органов и обеспечение долгосрочной устойчивости государственных финансов.

Несмотря на то что документ станет преемником действующего бюджетного законодательства, он будет более компактным. Из кодекса планируют исключить ряд неоднозначно толкуемых норм.

Бюджетный процесс упростят путем сокращения этапов и количества бюджетных документов с повышением самостоятельности и ответственности участников бюджетного процесса.

При этом средства Национального фонда возможно будет использовать только на объекты критической инфраструктуры и объекты общестранового значения.

Увеличится количество представляемой в Парламент бюджетной информации, тем самым разработчики планируют обеспечить подотчетность и прозрачность использования бюджетных средств.

Новая редакция Бюджетного кодекса будет направлена на создание более эффективной и прозрачной бюджетной системы Казахстана, реализации поставленных Главой государства задач, конкретизации и четкого определения полномочий и ответственности участников бюджетного процесса, упорядочения бюджетных процедур, повышения результативности от вложенных бюджетных средств, а также обеспечения четкого государственного регулирования в бюджетной сфере говорится в пояснительной записке МНЭ РК

Принципы бюджетной системы

Согласно проекту, бюджетная система РК основывается на следующих принципах:

принцип единства – применение единых принципов организации и функционирования бюджетной системы;

принцип долгосрочной устойчивости государственных финансов – формирование налогово-бюджетной политики и реализация политики управления государственными финансами, включая определение бюджетных параметров и параметров Национального фонда;

принцип реалистичности – соответствие показателей бюджета прогнозу социально-экономического развития;

принцип полноты – полнота учета в бюджете всех поступлений и расходов;

принцип обоснованности – планирование бюджета на основе нормативных правовых актов и других документов, определяющих необходимость включения в проект бюджета тех или иных поступлений или расходов и обоснованность их объемов;

принцип эффективности – планирование и исполнение бюджета для достижения наилучшего конечного результата с использованием запланированного объема расходов либо достижения запланированного конечного результата с использованием меньшего объема бюджетных средств;

принцип результативности и ответственности – планирование и исполнение бюджета, использования средств Национального фонда Республики Казахстан принятие административных и управленческих решений, ориентированных на достижение показателей результатов документов Системы государственного планирования;

принцип самостоятельности бюджета – установление стабильного распределения поступлений между бюджетами разных уровней и определение направлений их расходования в соответствии с настоящим Кодексом, недопустимость изъятия доходов, дополнительно полученных в ходе исполнения местных бюджетов, и остатков бюджетных средств местных бюджетов в вышестоящие бюджеты, недопустимость возложения на нижестоящие бюджеты дополнительных расходов без соответствующей их компенсации;

принцип подотчетности и транспарентности – обсуждение документов в представительных органах, на общественных советах, на собрании местного сообщества, опубликование нормативных правовых актов в области государственных финансов и бюджетного законодательства РК.

Цифровизация бюджетного процесса

Проектом предусматривается цифровизация и автоматизация бюджетного процесса, т.е. создание и развитие информационных систем государственных органов в области бюджетного процесса. При этом цифровизация и автоматизация бюджетного процесса осуществляются с соблюдением требований законодательства о доступе к информации, о государственных секретах, об административных процедурах, об общественных советах, об информатизации.

Виды и уровни бюджета

В Казахстане утверждаются, исполняются и являются самостоятельными бюджеты следующих уровней:

республиканский бюджет, утверждаемый законом РК; областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы, утверждаемый решениями областных маслихатов, маслихатов городов республиканского значения, столицы; районный (города областного значения) бюджет, утверждаемый решением маслихата района (города областного значения); бюджеты города районного значения, села, поселка, сельского округа, утверждаемый решением маслихата района (города областного значения).

Кроме того в РК составляются следующие виды бюджетов, используемые в качестве аналитической информации и не подлежащие утверждению:

государственный бюджет;

консолидированный бюджет;

бюджет области;

бюджет района (города областного значения);

гражданский бюджет.

Вводится понятие "гражданский бюджет" – информация, раскрывающая основные положения республиканского и местных бюджетов, в том числе по гендерным признакам, публикуемая в доступной для общественности форме.

Гражданский бюджет формируется при планировании республиканского и местных бюджетов и в процессе их исполнения центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию, местными уполномоченными органами по государственному планированию, центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета и местными уполномоченными органами по исполнению бюджета.

Структура бюджета

Структура бюджета, как и ранее, состоит из следующих разделов:

1) доходы:

налоговые поступления;

неналоговые поступления;

поступления от продажи основного капитала;

поступления трансфертов;

2) затраты;

3) чистое бюджетное кредитование:

бюджетные кредиты;

погашение бюджетных кредитов;

4) сальдо по операциям с финансовыми активами:

приобретение финансовых активов;

поступления от продажи финансовых активов государства;

5) дефицит (профицит) бюджета;

6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета;

7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета:

поступление займов;

погашение займов;

используемые остатки бюджетных средств.

По мнению разработчиков, в целом принятие законопроекта позволит создать условия, направленные на обеспечение устойчивого развития страны и долгосрочной устойчивости ее финансов.

Принятие нового Бюджетного кодекса требует приведения в соответствие отраслевых законов, связанных с нормами и положениями кодекса. В связи с чем Министерством нацэкономики подготовлены поправки в ряд сопутствующих законов.

Вносимые законопроектом поправки связаны с:

исключением в новом Бюджетном кодексе таких механизмов финансирования, как целевой вклад и целевое перечисление;

исключением дублирования и определения одного документа для регулирования вопросов на обсуждение общественными советами;

охватом государственным аудитом и финансовым контролем венчурных фондов, которым предоставляется софинансирование в виде мер государственной поддержки инновационной деятельности;

расширением деятельности госорганов внешнего аудита посредством наделения новыми полномочиями.

Также внесены поправки, требующие приведения в соответствие с новым Бюджетным кодексом, в связи с изменением бюджетных процедур.

Проект Бюджетного кодекса размещен для публичного обсуждения до 24 мая 2023 года.

Проект сопутствующих поправок на обсуждении до 30 мая 2023 года.