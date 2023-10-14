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Законодательство РК

Правительство разработало проект нового Бюджетного кодекса

люди Фото: primeminister.kz
Правительство РК разработало проект нового Бюджетного кодекса. Проект документа на заседании комитета Мажилиса по финансам и бюджету презентовал вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, сообщает Zakon.kz.
"Процесс работы над проектом нового Бюджетного кодекса был сложным и трудоемким, так как требовал всестороннего анализа, изучения лучших практик мирового опыта. В целях обеспечения соответствия международным требованиям и моделирования бюджетных процессов были приглашены эксперты МВФ. Новеллы многократно обсуждались с общественностью и с самими участниками бюджетного процесса", - говорится на сайте правительства.

Проанализирован ряд документов, а именно: предыдущие Концепции (2007 и 2013 гг.), на которых был основан действующий кодекс, рекомендации международных организаций (ОЭСР, Всемирный банк, МВФ), результаты страновых обзоров налогово-бюджетной политики, а также Высшей аудиторской палаты.

В основу проекта нового Бюджетного кодекса легла принятая ранее Концепция по управлению госфинансами до 2030 года. Она предопределила необходимость расширения поля регулирования и смещения фокуса бюджетной политики от утвержденных и уточненных параметров до расширения основ консолидации всех государственных финансов.

Правительству предстояло решить пять основных задач:

  • построение крепкого фундамента налогово-бюджетной политики;
  • мобилизация ненефтяных доходов за счет обеспечения подотчетности налоговой базы и согласованности с новым Налоговым кодексом;
  • повышение эффективности планирования и использования бюджетных средств за счет усиления бюджета, ориентированного на результат и новых инструментов управления;
  • обеспечение подотчетности участников бюджетного процесса и в целом Правительства при принятии управленческих решений;
  • обеспечение согласованности с положениями проводимых реформ (совершенствование системы государственного планирования; административная реформа по децентрализации государственного управления).
"Все задачи реализованы в документе, соблюден принцип преемственности с действующей системой. Сохранены процедуры и механизмы, имеющие наилучшую практику за годы существования бюджетной системы Казахстана. Расширено поле регулирования Бюджетного кодекса, включены положения по управлению госфинансами. Они станут основой для анализа всех финансовых потоков госсектора и выработки эффективных решений налогово-бюджетной политики".

С учетом особенностей национальной системы госуправления внедрен блочный бюджет, который, как ожидается, позволит упростить и оптимизировать ряд процедуры. Обеспечен переход от индикативного на полноценное трехлетнее планирование бюджета, где основная базовая часть расходов (порядка 60% от общего объема) устанавливается на 3 года и ежегодно не пересматривается.

"Это решит вопросы с преемственностью и исполнением ранее принятых обязательств, а также обеспечит стабильность при бюджетном планировании. Для оптимизации данного процесса внедрен новый документ в виде запроса, объединяющий заявки и программы".

В основу новой бюджетной политики Казахстана легли транспарентность и подотчетность государства, в том числе и квазигосударственного сектора, перед общественностью путем повышения прозрачности процесса.

Также расширен и перечень документации, подлежащей публикации в СМИ, совершенствуются процедуры обсуждения проекта бюджета, в том числе и с населением.

Выступая 11 октября 2023 года на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК, заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова рассказала, кто из казахстанцев защищен от изменения тарифов на коммунальные услуги.

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