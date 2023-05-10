В Казахстане изменят правила учета и ведения реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга

МЦРИАП подготовило изменения в Правила учета и ведения реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга, сообщает Zakon.kz.

Поправки уточняют и расширяют некоторые пункты и термины.

В частности, уточняется, что получить государственную услугу "Включение (исключение) аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга в реестр (из реестра) аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга" могут физические и юридические лица, за исключением центральных государственных органов, загранучреждений РК, местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения, акимов районов в городе, городов районного значения, поселков, сел, сельских округов.

Для включения аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга в реестр аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга, физическое или юридическое лицо, имеющее его в собственности, направляют через веб-портал "электронного правительства" (egov.kz, elicense.kz) заявление о включении в реестр с приложением указанных в правилах документов и сведений.

Канцелярия услугодателя в день поступления документов осуществляет их прием и регистрацию.



При представлении услугополучателем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия, работник услугодателя в течении двух рабочих дней направляет заявителю мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

При представлении полного пакета документов услугодатель рассматривает их в течение 5 рабочих дней с момента регистрации.

Вместе с тем при выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги ведомство сообщает заявителю о предварительном решении об отказе, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для предоставления заявителю возможности выразить позицию по предварительному решению.



Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за трех рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугодатель направляет мотивированный отказ в оказании государственной услуги, либо уведомление о принятии решения о включении АПК в реестр в "личный кабинет" заявителя в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица.

Кроме того, добавлен новый пункт о том, что при представления полного пакета документов для исключения АПК из реестра услугодатель рассматривает представленные документы в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов.

Вместе с тем говорится, что при актуализации сведений, содержащихся в реестре цифровой майнер в течении 10 рабочих дней со дня изменения сведений уведомляет об этом уполномоченный орган в сфере цифрового активов, который вносит изменения в течении трех рабочих дней в реестр с момента регистрации документов.



Также в правила добавлена новая глава, предусматривающая порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателей или должностных лиц по вопросам оказания госуслуги.

Рассмотрение жалобы по вопросам оказания государственных услуг производится вышестоящим административным органом, должностным лицом, уполномоченным органом по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.

Жалоба подается услугодателю или должностному лицу, чье решение, действие (бездействие) обжалуются.

Услугодатель, должностное лицо, чье решение, действие (бездействие) обжалуются, не позднее трех рабочих дней со дня поступления жалобы направляют ее и административное дело в орган, рассматривающий жалобу.

При этом услугодатель, должностное лицо, чьи административный акт, административное действие (бездействие) обжалуются, вправе не направлять жалобу в орган, рассматривающий жалобу, если он в течение трех рабочих дней примет благоприятный административный акт, совершит административное действие, полностью удовлетворяющие требования, указанные в жалобе.

Предусматривается, что поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Вместе с тем жалоба, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

Также предусматривается обращение в суд после обжалования в досудебном порядке. В случае, если законом предусмотрена возможность обращения в суд без необходимости обжалования в вышестоящем органе, административный орган, должностное лицо, административный акт, административное действие (бездействие) которых оспариваются, наряду с отзывом представляют в суд мотивированную позицию руководителя вышестоящего административного органа, должностного лица.

В правила также добавлен пункт о согласии на сбор и обработку персональных данных.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 24 мая.

Первоначальный приказ министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК "Об утверждении Правил учета и ведения реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга" был подписан 7 апреля 2023 года и еще не введен в действие.