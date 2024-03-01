В Казахстане изменились правила ведения реестра госимущества

Министр финансов приказом от 27 февраля 2024 года внес изменения в Правила ведения реестра государственного имущества, сообщает Zakon.kz.

В частности, расширен реестр объектов учета, в него добавлены объекты информатизации, принадлежащие государству.

Теперь в реестр объектов учета входят:

государственные юридические лица и имущество, закрепленное за ними;

земельные участки, находящиеся в землепользовании;

принадлежащие государству акции акционерных обществ и доли участия в уставном капитале товариществ с ограниченной ответственностью;

объекты национального культурного достояния, принадлежащие государству;

объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие государству;

маломерные и речные суда, зарегистрированные за государственными юридическими лицами, их филиалами и представительствами;

транспортные средства и сельскохозяйственные транспортные средства, зарегистрированные за государственными юридическими лицами, их филиалами и представительствами;

лицензии и разрешения, выданные государственным юридическим лицам и организациям;

объекты кадастров природных ресурсов, зарегистрированные за государственными юридическими лицами, их филиалами и представительствами;

сведения по решениям о возбуждении дел о банкротстве юридических лиц (копии решений) и о вступивших в законную силу решений судов (приговоров, постановлений), предусматривающих обращения в доход государства имущества по отдельным основаниям, в соответствии со списком юридических лиц уполномоченного органа по государственному имуществу;

объекты информатизации, принадлежащие государству.

Также поменялся веб–портал реестра. Им стал интернет–ресурс, размещенный в сети Интернет по электронному адресу www.e–Qazyna.kz, предоставляющий единую точку доступа к данным реестра.

Ранее он располагался по адресу gosreestr.kz.

Вместе с тме уточняется, что государственные органы представляют сведения об объектах учета в реестр или организуют доступ к ведомственным информационным системам для интеграции с реестром по объектам учета, в частности:

государственный орган, осуществляющий регулирование в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет – в отношении государственных юридических лиц, их филиалов и представительств;

государственный орган, осуществляющий реализацию государственной политики и государственное регулирование деятельности в сфере государственной регистрации и государственного технического обследования недвижимого имущества – в отношении объектов недвижимости, зарегистрированных за государственными юридическими лицами, их филиалами и представительствами;

государственный орган, осуществляющий регулирование в области земельных отношений – в отношении земельных участков, находящихся в землепользовании;

областной уполномоченный орган – в отношении акций акционерных обществ и долей участия в уставном капитале товариществ с ограниченной ответственностью, отнесенных к областному коммунальному имуществу;

районный уполномоченный орган – в отношении акций акционерных обществ и долей участия в уставном капитале товариществ с ограниченной ответственностью, отнесенных к районному коммунальному имуществу;

государственный орган, осуществляющий реализацию государственной политики в области культуры – в отношении объектов национального культурного достояния, принадлежащих государству;

государственный орган, осуществляющий государственную политику в области защиты прав интеллектуальной собственности – в отношении объектов интеллектуальной собственности, принадлежащих государству;

государственный орган, осуществляющий руководство в сферах транспорта и коммуникаций, а также в пределах, предусмотренных законодательством межотраслевую координацию – в отношении маломерных и речных судов, зарегистрированных за государственными юридическими лицами, их филиалами и представительствами;

государственный орган, осуществляющий руководство в пределах своей компетенции и межотраслевую координацию в сфере обеспечения безопасности дорожного движения – в отношении транспортных средств, зарегистрированных за государственными юридическими лицами, их филиалами и представительствами;

государственный орган, осуществляющий регулирование деятельности в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности – в отношении годовой финансовой отчетности государственных юридических лиц и организаций;

государственный орган, осуществляющий руководство в сферах связи, информатизации, "электронного правительства", информации и развития государственной политики в сфере оказания государственных услуг – в отношении лицензий и разрешений, выданным государственным юридическим лицам и организациям;

государственный орган, осуществляющий руководство в области агропромышленного комплекса, водного, рыбного, лесного и охотничьего хозяйства, земельных ресурсов, геодезии и картографии, а также в пределах, предусмотренных законодательством, межотраслевую координацию государственных органов в сфере деятельности, отнесенной к его компетенции – в отношении сельскохозяйственных транспортных средств, зарегистрированных за государственными юридическими лицами, их филиалами и представительствами;

государственный орган, осуществляющий руководство в сферах формирования и реализации государственной политики, координации процессов управления в сферах охраны окружающей среды, развития "зеленой экономики", обращения с отходами (за исключением коммунальных, медицинских и радиоактивных отходов), охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов, государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально–сырьевой базы, использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, лесного хозяйства, охраны, воспроизводства и использования животного мира и особо охраняемых природных территорий, а также его территориальные органы – в отношении объектов кадастра природных ресурсов (лесного кадастра и особо охраняемых природных территорий), зарегистрированных за государственными юридическими лицами, их филиалами и представительствами;

государственный орган, осуществляющий организационное и материально–техническое обеспечение деятельности Верховного суда РК, местных и других судов, с территориальными подразделениями (администраторами судов) в областях, столице и городах республиканского значения – в отношении решений о возбуждении дел о банкротстве юридических лиц (копии решений) и о вступивших в законную силу решений судов (приговоров, постановлений), предусматривающих обращения в доход государства имущества по отдельным основаниям;

государственные органы, являющиеся владельцами объектов информатизации, принадлежащих государству.

Приказ вводится в действие с 10 марта 2024 года.