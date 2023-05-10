"Это наша общая история" – Кошанов о поездке Токаева на парад в Москву

Фото: Zakon.kz

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов объяснил поездку президента Касым-Жомарта Токаева на парад в честь Дня Великой Победы в Россию тем, что это общая история наших стран, сообщает Zakon.kz.

В кулуарах Мажилиса 10 мая журналисты поинтересовались у Ерлана Кошанова, почему президент все-таки поехал на парад, учитывая непростую геополитическую обстановку. "9 Мая – это праздник, я думаю, это общая наша история. История всех наших братских государств. Поэтому президент поехал по приглашению президента России. Он принял участие в параде Победы. В первый день он посетил Ржевский мемориал. Вы знаете, в городе Ржевск, защищая Москву, погибли более 22 тыс. наших казахстанцев, казахстанских воинов. Он посетил, почтил память наших героев". Ерлан Кошанов Спикер Мажилиса считает эту поездку "правильной, ведь Великая Отечественная война и Великая Победа – наша общая история". "Поэтому главы всех братских государств были на этом параде. Думаю, это дань уважения нашим дедам, отцам, погибшим на войне. Считаю, что политизировать этот вопрос не стоит. Из Казахстана на войну ушли 1 млн 200 тысяч человек. Половина из них не вернулась. Многие из них похоронены в России". Ерлан Кошанов 9 Мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад в России по случаю Дня Победы.

Читайте также Токаев обстоятельно поговорил с Путиным Бывшего премьера Пакистана арестовала военизированная полиция Китай выслал канадского дипломата

Следите за новостями zakon.kz в: