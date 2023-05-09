Акорда опубликовала фото Токаева с военного парада в Москве
Фото: Акорда
9 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад по случаю Дня Победы, сообщает Zakon.kz.
Глава государства посетил военный парад в ознаменование 78-летия Дня Победы на Красной площади в Москве, а также принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.
Наряду с Касым-Жомартом Токаевым и президентом России парад посетили президенты Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и премьер-министр Армении.
Фото: Акорда
Фото: Акорда
Фото: Акорда
Фото: Акорда
Остальные фото можно посмотреть в Telegram-канале Акорды.
Парад Победы прошел в Москве 9 мая с 13:00 по 13:50 по астанинскому времени.
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