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Акорда опубликовала фото Токаева с военного парада в Москве

Акорда опубликовала фото Токаева с военного парада в Москве Фото: Акорда
9 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад по случаю Дня Победы, сообщает Zakon.kz.

Глава государства посетил военный парад в ознаменование 78-летия Дня Победы на Красной площади в Москве, а также принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

Наряду с Касым-Жомартом Токаевым и президентом России парад посетили президенты Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и премьер-министр Армении.

парад

Фото: Акорда

парад

Фото: Акорда

парад

Фото: Акорда

парад

Фото: Акорда

Остальные фото можно посмотреть в Telegram-канале Акорды.

Парад Победы прошел в Москве 9 мая с 13:00 по 13:50 по астанинскому времени.

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