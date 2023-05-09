Акорда опубликовала фото Токаева с военного парада в Москве

9 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил военный парад по случаю Дня Победы, сообщает Zakon.kz.

Глава государства посетил военный парад в ознаменование 78-летия Дня Победы на Красной площади в Москве, а также принял участие в церемонии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата.

Наряду с Касым-Жомартом Токаевым и президентом России парад посетили президенты Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана и премьер-министр Армении.

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

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Парад Победы прошел в Москве 9 мая с 13:00 по 13:50 по астанинскому времени.