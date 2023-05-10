Депутат пожаловался главе МВД на незаконное удержание журналиста полицейскими

Депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжанов пожаловался главе МВД Марату Ахметжанову на то, что полицейские незаконно удерживали журналиста Еренгайыпа Куантайулы, сообщает Zakon.kz.

На пленарном заседании Мажилиса депутат отметил, что все должны одинаково отвечать перед законом. Однако именно в отношении активистов и журналистов нередко "предпринимаются различные действия".

"Например, на прошлой неделе задержали Еренгайыпа Куантайулы, когда он прилетел в Караганду из Алматы. Он не занимается политикой, это очень талантливый журналист, участвовал в Бостонском, Лондонском, Токийском марафонах. Но его задержали на 4,5 часа без всяких доказательств, допрашивали, брали отпечатки пальцев. Это частный пример, но не единственный". Жанарбек Ашимжанов

Все это, по мнению депутата, в конечном счете бросает тень на реформы президента, политические шаги, которые показывают положительные результаты.

"Порождает различное общественное мнение. Встречаются случаи, когда правоохранители "Шаш ал десе бас алады" (превышают свои полномочия. – Прим. ред.). Прошу взять на контроль эти ситуации". Жанарбек Ашимжанов

Министр внутренних дел на это ответил, что каждый случай нужно рассматривать отдельно.

"И, если нарушил закон, то предусмотрена ответственность. Поэтому давайте не клеветать друг на друга. Если есть конкретные факты, то есть ответственность. Мы живем в правовом государстве и должны придерживаться буквы закона". Марат Ахметжанов

В кулуарах журналисты вновь попросили его прокомментировать этот вопрос. Выяснилось, что министр пока еще не знает подробностей.

"Надо разбираться. Я же не знаю, 4 часа или час его держали. По каждому факту будет конкретное служебное расследование. Если действительно было превышение или злоупотребление со стороны органов правопорядка, они будут нести установленную законом ответственность. А если это ложное обвинение, то человек этот тоже будет нести ответственность". Марат Ахметжанов

Министр также комментировал задержание полицейского за распространение наркотиков в Костанае.