Каждый негодяй будет привлечен к ответственности – Ахметжанов о задержании полицейского с наркотиками
Фото: пресс-служба ДП Астаны
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов 10 мая прокомментировал задержание полицейского в Костанае, продававшего наркотики. Глава МВД отметил, что "каждый негодяй будет подвергнут мерам принуждения", сообщает Zakon.kz.
Марат Ахметжанов прокомментировал задержание в кулуарах Мажилиса.
"Да, мы задержали его. Сейчас идет расследование по этому делу. Каждый негодяй будет подвергнут в соответствии с нашим законодательством к установленным мерам принуждения. В отношении него уже избрана мера пресечения – арест, идет служебная проверка, по результатам которой, если есть лица, которые виновны, будут привлечены к установленной законом ответственности".Марат Ахметжанов
8 мая сообщалось, что в Костанае задержан сотрудник полиции за распространение синтетических наркотиков.
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