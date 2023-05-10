Каждый негодяй будет привлечен к ответственности – Ахметжанов о задержании полицейского с наркотиками

Фото: пресс-служба ДП Астаны

Министр внутренних дел Марат Ахметжанов 10 мая прокомментировал задержание полицейского в Костанае, продававшего наркотики. Глава МВД отметил, что "каждый негодяй будет подвергнут мерам принуждения", сообщает Zakon.kz.

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