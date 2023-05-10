Несколько автобусных маршрутов в Астане изменили схему движения

В Астане несколько автобусов временно изменят свой маршрут, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ТОО" City Transportation Systems", до завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №18, 30, 41.

Измененная схема движения автобусов

Фото: Facebook/astana109

Фото: Facebook/astana109

Фото: Facebook/astana109

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

В конце марта аким Астаны Женис Касымбек пообещал, что некачественно выполненные дорожные работы в акимате принимать не будут.