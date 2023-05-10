Несколько автобусных маршрутов в Астане изменили схему движения
Фото: Zakon.kz
В Астане несколько автобусов временно изменят свой маршрут, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в ТОО" City Transportation Systems", до завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №18, 30, 41.
Измененная схема движения автобусов
Фото: Facebook/astana109
Фото: Facebook/astana109
Фото: Facebook/astana109
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.
В конце марта аким Астаны Женис Касымбек пообещал, что некачественно выполненные дорожные работы в акимате принимать не будут.
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