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Несколько автобусных маршрутов в Астане изменили схему движения

Несколько автобусов в Астане изменят свой маршрут Фото: Zakon.kz
В Астане несколько автобусов временно изменят свой маршрут, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в ТОО" City Transportation Systems", до завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №18, 30, 41.

Измененная схема движения автобусов 

Несколько автобусов в Астане изменят свой маршрут

Фото: Facebook/astana109

Несколько автобусов в Астане изменят свой маршрут

Фото: Facebook/astana109

Несколько автобусов в Астане изменят свой маршрут

Фото: Facebook/astana109

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.

В конце марта аким Астаны Женис Касымбек пообещал, что некачественно выполненные дорожные работы в акимате принимать не будут.

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