Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление
Фото: Zakon.kz
В социальных сетях распространяется информация о возможности изъятия пенсионных накоплений без учета порога минимальной достаточности, сообщает Zakon.kz.
ЕНПФ предупреждает, что данная информация является фейковой.
"Согласно законодательству, воспользоваться досрочно своими пенсионными накоплениями на жилье и лечение могут только состоявшиеся пенсионеры, граждане, которые приобрели пенсионный аннуитет, и граждане, которые в настоящее время работают и имеют на пенсионном счете средства свыше порога минимальной достаточности", – говорится в сообщении Фонда.
Ранее Национальный банк Казахстана предупредил о новых схемах мошенничества в сфере инвестиционных проектов.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ