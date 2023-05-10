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Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление

Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление Фото: Zakon.kz
В социальных сетях распространяется информация о возможности изъятия пенсионных накоплений без учета порога минимальной достаточности, сообщает Zakon.kz.

ЕНПФ предупреждает, что данная информация является фейковой. 

"Согласно законодательству, воспользоваться досрочно своими пенсионными накоплениями на жилье и лечение могут только состоявшиеся пенсионеры, граждане, которые приобрели пенсионный аннуитет, и граждане, которые в настоящее время работают и имеют на пенсионном счете средства свыше порога минимальной достаточности", – говорится в сообщении Фонда. 

Ранее Национальный банк Казахстана предупредил о новых схемах мошенничества в сфере инвестиционных проектов.

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