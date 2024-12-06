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Законодательство РК

Снятие пенсионных накоплений: ЕНПФ сделал заявление по порогам достаточности на 2025 год

Пенсия, пенсионеры, деньги , фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2024 10:15 Фото: Zakon.kz
Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) сегодня, 6 декабря 2024 года, опубликовал пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с Социальным кодексом РК, ЕНПФ ежегодно не позднее пяти рабочих дней после официального опубликования закона о республиканском бюджете на следующий финансовый год обязан размещать в СМИ, а также на собственном интернет-ресурсе ПМД пенсионных накоплений, рассчитанные на предстоящий год.

"Выполняя данное требование, ЕНПФ публикует ПМД на 2025 год и сообщает, что размеры ПМД не изменились и остались на уровне 2024 года. Напомним, что в 2024 году размер ПМД также не поднимался", – заявили в пресс-службе ЕНПФ.

Порог минимальной достаточности – это минимальный размер пенсионных накоплений (сформированных за счет обязательных пенсионных взносов), необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии.

"Это оценочная сумма пенсионных накоплений, которая определяется, исходя из социально-экономических показателей, а также прогнозных расчетов будущих пенсионных взносов (от размера минимальной заработной платы) и инвестиционной доходности. Другими словами, порог минимальной достаточности – это тот минимум, который должен остаться на счете, чтобы вкладчик, при достижении пенсионного возраста, получал пенсионные выплаты (с учетом минимальной базовой пенсионной выплаты) не менее размера минимальной пенсии", – объяснили в пресс-службе ЕНПФ.

Расчет ПМД производится в соответствии с методикой определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений (утверждена постановлением правительства РК от 30.06.2023 №521).

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Согласно Методике, при расчете ПМД на 2025 год были использованы следующие социально-экономические показатели на 2025 год:

  • минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге;
  • минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты – 32 360 тенге;
  • минимальный размер пенсии – 62 771 тенге;
  • величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат – 46 228 тенге.
"Несмотря на повышение отдельных социально-экономических показателей, сохранение размеров ПМД на прежнем уровне (без увеличения по сравнению с 2024 годом) отчасти связано с тем, что без изменения остались такие важные параметры, как минимальный размер заработной платы и прогнозная годовая процентная ставка доходности пенсионных накоплений".Пресс-служба ЕНПФ

Подробнее о том, какие были пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений в 2024 году, можете узнать здесь.

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