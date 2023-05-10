В Казахстане могут запретить ввоз некоторых самокатов

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева в кулуарах пленарного заседания 10 мая рассказала, что сейчас рассматривается вариант запрета ввоза электросамокатов со скоростью более 50 км в час, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что рассматривается несколько вариантов. В том числе и был вариант запрета ввоза самокатов со скоростью выше 25 км в час.

"Но мы же законодательно говорим, что у нас в принципе самокат является электросамокатом до 25 км в час. Выше 25 – это уже мопед. Поэтому из последних версий по запретам – ввоз самокатов, скорость которых превышает 50 км в час". Екатерина Смышляева

Депутат поделилась, что видела на прилавках самокаты, которые разгоняются до 70 км в час.

"Но это небезопасная скорость при такой конструкции. И сейчас об этом действительно идет речь. Есть частные самокаты – вот по ним эти вопросы будут стоять. Потому что шеринговые компании формируют свой парк таким образом, что они до 25 км в час двигаются". Екатерина Смышляева

Ранее сообщалось, что депутаты приняли поправки, ужесточающие требования к самокатчикам.