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В Казахстане могут запретить ввоз некоторых самокатов

Казахстан Мажилис самокаты Фото: Zakon.kz
Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева в кулуарах пленарного заседания 10 мая рассказала, что сейчас рассматривается вариант запрета ввоза электросамокатов со скоростью более 50 км в час, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что рассматривается несколько вариантов. В том числе и был вариант запрета ввоза самокатов со скоростью выше 25 км в час.

"Но мы же законодательно говорим, что у нас в принципе самокат является электросамокатом до 25 км в час. Выше 25 – это уже мопед. Поэтому из последних версий по запретам – ввоз самокатов, скорость которых превышает 50 км в час".Екатерина Смышляева

Депутат поделилась, что видела на прилавках самокаты, которые разгоняются до 70 км в час.

"Но это небезопасная скорость при такой конструкции. И сейчас об этом действительно идет речь. Есть частные самокаты – вот по ним эти вопросы будут стоять. Потому что шеринговые компании формируют свой парк таким образом, что они до 25 км в час двигаются".Екатерина Смышляева

Ранее сообщалось, что депутаты приняли поправки, ужесточающие требования к самокатчикам.

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