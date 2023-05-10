Жесткие ограничения хотят ввести для самокатчиков в Казахстане

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 10 мая поддержали проект закона, которым вводятся жесткие ограничения для самокатчиков. Нормы вводятся для обеспечения безопасности в первую очередь пешеходов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам организации дорожного движения" разработан по инициативе депутатов. Его основные нормы разъяснила депутат Екатерина Смышляева.

"Согласно проекту закона электросамокаты признаются транспортным средством. К электросамокатам относятся транспортные средства со скоростью движения до 25 км в час", – отметила она.

Депутат также разъяснила предлагаемый ими порядок использования электросамокатов.

"Электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам. Разрешается движение по тротуарам со скоростью пешеходного потока не более 6 км в час. Такой подход является компромиссным решением для обладателей нового вида транспорта и пешеходов. Ограничение скорости на тротуаре обезопасит пешеходов. Несмотря на то, что администрировать ограничение будет достаточно сложно, такая скорость примерно равна скорости пешеходного потока и определяется визуально", – отметила депутат.

При этом, по ее словам, допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Но в этом случае водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

На электросамокате также запрещается перевозить грузы и пассажиров, водители электросамокатов должны спешиваться на пешеходных переходах и перекрестках.

Документ направлен на рассмотрение Сената Парламента.

Ранее глава МВД разъяснил необходимость введения данных ограничений.