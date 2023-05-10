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Пресс-секретарь Садыра Жапарова опроверг его отказ сидеть за одним столом с Эмомали Рахмоном

президент Казахстана Фото: wikimedia
Пресс-секретарь президента Кыргызстана заявил, что Садыр Жапаров находился на неформальном ужине для лидеров стран СНГ в Москве. Пользователи соцсетей ранее предположили, что глава Кыргызстана отказался сидеть за одним столом с президентом Таджикистана, сообщает Zakon.kz.

Президент Кыргызстана 8 мая вечером участвовал в неформальном ужине для лидеров стран СНГ. Об этом заявил пресс-секретарь Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев, сообщает 24.kg.

Эрбол Султанбаев добавил, что на следующий день после парада на Красной площади кыргызская делегация направилась на следующее мероприятие в рамках официального визита – переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

Султанбаев опроверг информацию о том, что Садыр Жапаров отказался сидеть за одним столом с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Садыр Жапаров принял участие в параде в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади. После парада главы России, Казахстана, Армении, Беларуси, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана вместе с ветеранами ВОВ возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и почтили минутой молчания память погибших в войне.

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