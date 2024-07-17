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Племянника Садыра Жапарова вновь арестовали

Задержание, задержанный, наручники, правонарушение, преступление, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2024 15:35 Фото: freepik
Племянник президента Кыргызстана Садыра Жапарова Улан Жапаров задержан повторно. Теперь его подозревают в крупном мошенничестве, сообщает Zakon.kz.

Об этом редакции Kаktus.media сообщили 17 июля 2024 года сотрудники силовых структур.

По их словам, племянник президента обещал должность полномочного представителя президента Кыргызстана в одной из областей и якобы получил вознаграждение более 100 тыс. долларов, но обещание так и не выполнил.

Позднее он был задержан сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана.

В Первомайском райсуде Бишкека изданию сообщили, что постановлением суда от 21 июня 2024 года ходатайство следователя ГУ ГКНБ по Бишкеку удовлетворено.

В отношении Улана Жапарова применена мера пресечения в виде заключения под стражу до 19 августа 2024 года. Обвиняется он по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Примечательно, что в 2023 году Улан Жапаров уже оказывался под арестом. Его подозревали в коррупции. Несколько месяцев он был под стражей, а затем меру пресечения изменили на домашний арест. 

Также 10 июля в Кыргызстане задержали жениха племянницы главы государства. Тогда пресс-секретарь президента Аскат Алагозов заявил, что подробности противоправной деятельности задержанного и его сообщников будут выясняться в ходе следствия.

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