В Астане поймали подозреваемых в краже из ювелирного магазина с помощью подкопа

Полицейские Степногорска провели спецоперацию – они раскрыли дерзкое и тщательно спланированное ограбление ювелирного магазина, сообщает Zakon.kz.

1 мая 2023 года в Степногорске неизвестные проделали лаз в подвальном помещении, проникли в магазин и похитили ювелирные изделия на 180 млн тенге. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 188 ("Кража") УК РК.

"По указанию руководства ДП созданы несколько оперативных групп, проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий как на территории Акмолинского, так и соседних регионов. Так, в Астане задержаны двое подозреваемых: жители столицы 1977 и 1988 годов рождения". Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области

В ведомстве отметили, что у задержанных изъяты вещественные доказательства, телефоны, инструменты и транспортное средство.





Также сообщается, что расследование уголовного дела продолжается, подозреваемые арестованы.