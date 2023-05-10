В Астане поймали подозреваемых в краже из ювелирного магазина с помощью подкопа
Фото: pxhere
Полицейские Степногорска провели спецоперацию – они раскрыли дерзкое и тщательно спланированное ограбление ювелирного магазина, сообщает Zakon.kz.
1 мая 2023 года в Степногорске неизвестные проделали лаз в подвальном помещении, проникли в магазин и похитили ювелирные изделия на 180 млн тенге. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 188 ("Кража") УК РК.
"По указанию руководства ДП созданы несколько оперативных групп, проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий как на территории Акмолинского, так и соседних регионов. Так, в Астане задержаны двое подозреваемых: жители столицы 1977 и 1988 годов рождения".Пресс-служба Департамента полиции Акмолинской области
В ведомстве отметили, что у задержанных изъяты вещественные доказательства, телефоны, инструменты и транспортное средство.
Также сообщается, что расследование уголовного дела продолжается, подозреваемые арестованы.
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