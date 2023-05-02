В Степногорске обсуждают подкоп под ювелирным магазином

В полиции факт ограбления подтвердили.

В соцсети пользователи активно обсуждают предполагаемый подкоп, благодаря которому якобы и вынесли все украшения из магазина:

"В Степногорске не удивительно, что сделали подкоп. Там очень много шахтеров".

"Скорее всего, кто это строил, был в курсе, что там как проходит. Простой человек не догадается с лестницы подкоп начинать".

"Это город шахтеров, который строили заключенные со всего Союза, в большинстве талантливые люди. Сейчас в городе немало потомков строителей, а шахтеры до сих пор есть. Таким образом для них, зная как строили эти дома с подвалами, сделать подкоп дело несложное".