В Степногорске обсуждают подкоп под ювелирным магазином
В полиции факт ограбления подтвердили.
"Преступление зарегистрировали. Проводим оперативно-розыскные мероприятия", – сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области.
В соцсети пользователи активно обсуждают предполагаемый подкоп, благодаря которому якобы и вынесли все украшения из магазина:
"В Степногорске не удивительно, что сделали подкоп. Там очень много шахтеров".
"Скорее всего, кто это строил, был в курсе, что там как проходит. Простой человек не догадается с лестницы подкоп начинать".
"Это город шахтеров, который строили заключенные со всего Союза, в большинстве талантливые люди. Сейчас в городе немало потомков строителей, а шахтеры до сих пор есть. Таким образом для них, зная как строили эти дома с подвалами, сделать подкоп дело несложное".
Ранее сообщалось, что около Талдыкоргана полицейские нашли тайник с оружием.