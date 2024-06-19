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Два грабителя прокопали туннель в ювелирный магазин Степногорска

Два грабителя прокопали туннель в ювелирный магазин Степногорска , фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2024 01:38 Фото: pxhere
В Степногорске 19 июня осудили грабителей, которые через подкоп пробрались в ювелирный магазин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", в суде выяснилось, что подсудимые прокопали туннель и через дыру в полу вынесли 1 365 золотых украшений на 71 миллион тенге.

"Когда их поймала полиция, они уже успели все сбыть. Но деньги потратили лишь частично. На суде они признали вину и даже раскаялись. Тем не менее одному придется провести в тюрьме шесть лет, а другому – все семь. Оба должны вернуть хозяину магазина еще 30 миллионов тенге", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом грабеже. 14 июня в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних г. Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении двух школьниц, которых обвинили в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия. 

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