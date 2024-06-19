Два грабителя прокопали туннель в ювелирный магазин Степногорска

В Степногорске 19 июня осудили грабителей, которые через подкоп пробрались в ювелирный магазин, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", в суде выяснилось, что подсудимые прокопали туннель и через дыру в полу вынесли 1 365 золотых украшений на 71 миллион тенге.

"Когда их поймала полиция, они уже успели все сбыть. Но деньги потратили лишь частично. На суде они признали вину и даже раскаялись. Тем не менее одному придется провести в тюрьме шесть лет, а другому – все семь. Оба должны вернуть хозяину магазина еще 30 миллионов тенге", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о другом грабеже. 14 июня в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних г. Астаны рассмотрено уголовное дело в отношении двух школьниц, которых обвинили в грабеже, совершенном группой лиц по предварительному сговору с применением насилия.