В Астане, Алматы и Шымкенте ожидается дождь в ближайшие дни

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Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 11-13 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Астана 11 мая – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 24-26 тепла. 12 мая – переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 20-22 тепла. 13 мая – переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 15-17 тепла. Алматы 11 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 29-31 тепла. 12 мая – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 28-30 тепла. 13 мая – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 25-27 тепла. Шымкент 11 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 31-33 тепла. 12-13 мая – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 30-32 тепла. Читайте также Депутат раскритиковала систему ОСМС В Казахстане могут запретить ввоз некоторых самокатов Запретить продажу вейпов в Казахстане предлагает депутат

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