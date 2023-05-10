Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Астане, Алматы и Шымкенте ожидается дождь в ближайшие дни

В Астане, Алматы и Шымкенте ожидается дождь в ближайшие дни Фото: Zakon.kz
Синоптики рассказали, какой будет погода в Астане, Алматы и Шымкенте 11-13 мая 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Астана

11 мая – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12, днем 24-26 тепла.

12 мая – переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 7-9, днем 20-22 тепла.

13 мая – переменная облачность, дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-11, днем 15-17 тепла.

Алматы

11 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 29-31 тепла.

12 мая – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 28-30 тепла.

13 мая – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 25-27 тепла.

Шымкент

11 мая – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 14-16, днем 31-33 тепла.

12-13 мая – переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 30-32 тепла.

Читайте также

Депутат раскритиковала систему ОСМС

В Казахстане могут запретить ввоз некоторых самокатов

Запретить продажу вейпов в Казахстане предлагает депутат

Анастасия Стативкина
Казгидромет Астана Погода Алматы Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Токаев вылетел из России в Казахстан
Токаев вылетел из России в Казахстан
Абдыгали Каймолдин
Токаев присвоил звание "Халық қаһарманы" Абдыгали Каймолдину: что о нем известно
Димаш Кудайберген концерт дети Армения
Ребенка "скинули" на Димаша Кудайбергена во время концерта в Ереване
Астрологи назвали самых невыносимых жен по знаку зодиака
Астрологи назвали самых невыносимых жен по знаку зодиака
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления