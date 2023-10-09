Какая погода ожидается в ближайшие дни в Астане, Алматы и Шымкенте
Астана
10 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С.
11 октября – переменная облачность, ночью временами дождь. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +11+13°С.
12 октября – переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +9+11°С.
Алматы
10 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.
11 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.
12 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.
Шымкент
10 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +26+28°С.
11 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +27+29°С.
12 октября – переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +23+25°С.