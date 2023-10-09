Какая погода ожидается в ближайшие дни в Астане, Алматы и Шымкенте

Фото: Zakon.kz

Синоптики рассказали, какой будет погода в столице, Алматы и Шымкенте 10-12 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Астана 10 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С. 11 октября – переменная облачность, ночью временами дождь. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +11+13°С. 12 октября – переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +9+11°С. Алматы 10 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С. 11 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С. 12 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С. Шымкент 10 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +26+28°С. 11 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +27+29°С. 12 октября – переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +23+25°С. Читайте также Корь у детей: чем опасна болезнь Ухудшилась ли эпидситуация по коронавирусу из-за нового штамма, рассказали в Минздраве Глава МВД: 37 млн звонков с подменных номеров заблокировали в Казахстане

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