Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какая погода ожидается в ближайшие дни в Астане, Алматы и Шымкенте

Какая погода ожидается в ближайшие дни в Астане, Алматы и Шымкенте Фото: Zakon.kz
Синоптики рассказали, какой будет погода в столице, Алматы и Шымкенте 10-12 октября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Астана

10 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-западный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +20+22°С.

11 октября – переменная облачность, ночью временами дождь. Ветер западный, северо-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +11+13°С.

12 октября – переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +9+11°С.

Алматы

10 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +23+25°С.

11 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.

12 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8, днем порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +25+27°С.

Шымкент

10 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +26+28°С.

11 октября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +27+29°С.

12 октября – переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-восточный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14+16°С, днем +23+25°С.

Читайте также

Корь у детей: чем опасна болезнь
Корь у детей: чем опасна болезнь
Ухудшилась ли эпидситуация по коронавирусу из-за нового штамма, рассказали в Минздраве
Ухудшилась ли эпидситуация по коронавирусу из-за нового штамма, рассказали в Минздраве
37 млн звонков с подменных номеров заблокировали в Казахстане
Глава МВД: 37 млн звонков с подменных номеров заблокировали в Казахстане
Анастасия Стативкина
Казгидромет Астана Алматы Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Галкин заявил, что проснулся в Израиле от сирен
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Как выглядит медальная таблица Азиады после четырнадцатого дня соревнований
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Стыдоба и позорище: концерт для инвалидов обернулся скандалом в Караганде
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления