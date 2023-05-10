Как в Казахстане будут определять социальное благополучие семьи

Министерство труда и социальной защиты населения разработало Методику определения социального благополучия семьи (лица), сообщает Zakon.kz.

Методика разработана в соответствии с Социальным кодексом и применяется для формирования и сегментирования семей по уровню их социального благополучия посредством Цифровой карты семьи.

Данные с Цифровой карты семьи являются основанием для определения потенциально нуждающихся лиц (семей) в мерах социальной защиты, в том числе оказания проактивных государственных услуг госорганами и организациями в рамках законодательства.

Уровень социального благополучия семьи или лица определяется из суммы баллов показателей, в том числе:

уровня социального благополучия семьи (лица) (УБС);

показателя "Доходы и кредитные обязательства" (ПДК);

показателя "Движимое имущество" (ПИ);

показателя "Занятость лиц"; (ПЗ)

показателя "Обеспечение услугами в области социальной защиты" (ПСО);

показателя "Обеспечение услугами в области здравоохранения" (ПЗД);

показателя "Обеспечение в области образования" (ПО);

показателя "Жилищные условия и инфраструктура" (ПЖ);

показателя "Обеспечение в сфере сельского хозяйства" (ПСХ).

Расчет показателей для определения уровня социального благополучия семьи по каждому направлению производится путем суммирования баллов критериев соответствующих показателей.

К примеру, по критерию "Уровень среднедушевого дохода" баллы распределены:

отсутствие доходов – 0 баллов;

уровень среднедушевого дохода выше 0, но ниже размера черты бедности – 40 баллов;

уровень среднедушевого дохода выше размера черты бедности, но ниже 1 (одного) прожиточного минимума – 100 баллов;

уровень среднедушевого дохода от 1 до 2-х прожиточных минимумов – 170 баллов;

уровень среднедушевого дохода от 2-х до 3-х прожиточных минимумов – 280 баллов;

уровень среднедушевого дохода от 3-х до 4-х прожиточных минимумов – 400 баллов;

уровень среднедушевого дохода от 4 и выше прожиточных минимумов – 620 баллов.

по критерию "Наличие/отсутствие движимого имущества" баллы распределены:

отсутствие в собственности семьи легкового автомобиля – минус 50 баллов;

наличие одного легкового автомобиля – 0 баллов;

наличие двух легковых автомобилей – 50 баллов;

наличие трех и более легковых автомобилей – 100 баллов.

по критерию "Наличие/отсутствие несовершеннолетних детей в возрасте до 18 лет и учащихся из числа молодежи в возрасте до 23 лет" баллы распределены:

отсутствие несовершеннолетних детей и учащихся из числа молодежи до 23 лет – 0 баллов;

наличие одного несовершеннолетнего ребенка или учащихся из числа молодежи в возрасте до 23 лет – минус 50 баллов;

наличие двух несовершеннолетних детей и/или учащихся из числа молодежи в возрасте до 23 лет – минус 100 баллов;

наличие трех несовершеннолетних детей и/или учащихся из числа молодежи в возрасте до 23 лет – минус 150 баллов;

наличие четырех и более несовершеннолетних детей и/или учащихся из числа молодежи в возрасте до 23 лет – минус 200 баллов.

по критерию "Обеспеченность семьи (лица) жильем" баллы распределены:

отсутствие жилья – минус 200 баллов;

наличие одной единицы жилья менее 18 кв. метров на одного члена семьи – минус 80 баллов;

наличие одной единицы жилья более 18 кв. метров на одного члена семьи – 0 баллов;

наличие от двух до трех единиц жилья – 100 баллов;

наличие от трех до шести единиц жилья – 400 баллов;

наличие от шести до одиннадцати единиц жилья – 1 000 баллов;

наличие более одиннадцати единиц жилья – 2 000 баллов.

Ранжирование уровней (категорий) социального благополучия A, B, C, D, E следующие:

к благополучному уровню "А" относятся семьи (лица), имеющие от 1 800 и выше баллов;

к удовлетворительному уровню "В" относятся семьи (лица), имеющие от 730 до 1 799 баллов.

Удовлетворительный уровень "В" означает, что семья самостоятельно справится с ситуацией при консультативной и методической поддержке соответствующих государственных органов (в случае необходимости).

К неудовлетворительному уровню "С" относятся семьи (лица), имеющие от минус 30 до 729 баллов.

Неудовлетворительный уровень "С" означает, что семья в состоянии самостоятельно справиться с имеющимися определенные трудности при вмешательстве и сопровождении соответствующих государственных органов (в случае необходимости).

К кризисному уровню "D" относятся семьи (лица), имеющие от минус 460 до минус 29 баллов.

Кризисный уровень "D" означает, что семья (лицо) не в состоянии самостоятельно справиться с имеющимися значительными трудностями и требуется комплексная работа соответствующих государственных органов для повышения их уровня благополучия.

Ну и к экстренному уровню "Е" относятся семьи (лица), имеющие до минус 459 баллов.

Экстренный уровень "E" означает, что семья (лицо) находится в трудной жизненной ситуации (положении), наблюдаются низкий уровень дохода для удовлетворения базовых потребностей семьи, требуется оперативное вмешательство соответствующих государственных органов.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 24 мая.

Цифровую карту семьи (ЦКС) запустили в Казахстане в рамках проекта Социального кодекса с 1 сентября 2022 года в пилотном режиме. Цифровая карта семьи – это информационная система, аккумулирующая сведения из различных государственных органов, позволяющая определять уровень социального благополучия граждан и в проактивном формате оказывать им гарантированную господдержку.

В Цифровой карте семьи собраны данные обо всех 19,4 млн казахстанцах, которые распределены на 6 млн семей.