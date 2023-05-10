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В Алматы большая часть школьных охранных организаций не соответствует техтребованиям

школа, безопасность, дети Фото: Zakon.kz
Депутат Константин Авершин на пленарном заседании палаты 10 мая заявил, что в образовательных учреждениях выявлено либо недостаточное обеспечение безопасности, либо полное его отсутствие, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Константин Авершин в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова коснулся вопроса обеспечения безопасности в школах.

"По результатам недавно проведенного мониторинга антитеррористической защищенности образовательных учреждений выявлено либо недостаточное обеспечение безопасности, либо полное его отсутствие. Так, по имеющимся сведениям, многие частные охранные организации – победители конкурсов в Алматы – не соответствуют техническим требованиям: их системы не соединены с пультом централизованного наблюдения, у них нет доступа к защищенному радиоканалу", – заявил он. 

В целом, по данным депутата, по республике 1100 школ не подключены к центрам оперативного управления полиции.

"Считаем, что сложившаяся ситуация требует пристального внимания и немедленных решений по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования, так как впереди экзамены, единое национальное тестирование, выпускные вечера, когда вопросы безопасности в школах будут стоять наиболее остро, тем более, мы уже имеем ряд прецедентов, подчеркивающих острую необходимость в обеспечении комплексной системы безопасности в учреждениях образования", – резюмировал мажилисмен.

Ранее депутат Нургуль Тау на заседании палаты высказалась об угрозе вейпов для подрастающего поколения. Она требует ввести запрет на их продажу в Казахстане. 


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