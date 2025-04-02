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Общество

В МВД объяснили причину усиления охраны в школах и детсадах

Школьники, ученики, школа, школы, частная школа, частные школы, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 15:11 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутат Мажилиса Ирина Смирнова на пленарном заседании палаты 2 апреля 2025 года выразила возмущение количеством охраны в образовательных учреждениях Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

Депутат отметила, что ни в каких других странах не видела такой охраны, как в Казахстане. По ее словам, такой охраны вообще нигде нет в принципе.

"Мы же скатились к тому, что у нас каждый детский сад, школа в селе, вуз должны иметь охрану. Это чрезмерные расходы, и непонятно, для чего это происходит. От кого мы защищаемся, от кого прячемся? У нас прекрасная миграционная политика, достаточно жесткая и четкая. Мы боремся друг с другом? В чем проблема? Может, Министерству внутренних дел стоит навести порядок с безопасностью по всей стране в целом и работать в своей структуре, а не готовить всех нас защищаться самостоятельно?" – озвучила она.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха отметил, что есть перечень объектов, уязвимых в террористическом отношении.

"Есть требования к этим объектам, и разрабатывает их не МВД. На сегодняшний день требования ко всем объектам прорабатывает непосредственно профильное министерство. Допустим, требования к школам и детсадам, признанным уязвимыми в террористическом отношении, а к таким относятся все школы и детсады, где обучаются или работают более 100 человек, разрабатывает Министерство просвещения. Оно вправе предъявлять те или иные требования. Эти требования были ужесточены после нескольких резонансных преступлений, которые, в частности, произошли и в соседних странах, где не было таких охранных организаций. МВД не охраняет эти объекты – их безопасность обеспечивается по договорам, заключенным соответствующими организациями с охранными фирмами", – дополнил он.

Ранее стало известно, что в Казахстане хотят усилить требования к владельцам оружия.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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