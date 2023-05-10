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Запретить продажу вейпов в Казахстане предлагает депутат

Запретить продажу вейпов в Казахстане предлагает депутат Фото: freepik
Депутат Мажилиса Нургуль Тау на заседании палаты высказалась об угрозе вейпов для подрастающего поколения. Она требует ввести запрет на их продажу в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Нургуль Тау в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова указала на массовое распространение и использование среди школьников и молодежи электронных сигарет, известных как "вейп".

Депутат попросила правительство рассмотреть возможность полного запрета продажи вейпов в стране, а также запретить рекламу электронных сигарет, в том числе вейпов, и усилить ответственность в связи с этим.

"Нынешняя эпидемия зависимости от электронных сигарет растет с прогрессирующей скоростью", – заявила она.

Ссылаясь на мнение экспертов в области здравоохранения, депутат добавила, что электронные сигареты содержат более 30 токсичных веществ, таких как никотин, двуокись углерода, окись углерода, аммиак, смолистые вещества и органические кислоты.

"Электронные сигареты разрушают легкие человека. Из-за бесконтрольной продажи электронных сигарет в стране ситуация с их употреблением растет с каждым годом. Их продают во всех торговых точках, и они доступны по цене – средняя цена не превышает 2000 тенге", – указала она.

В завершение депутат отметила, что в настоящее время продажу вейпов запретили 32 страны, в том числе Дания, Норвегия, Уругвай, Аргентина, Панама, Бразилия, Мексика, Канада, Таиланд, Индия, Гонконг, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Ливан, Катар и другие.

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