Запретить продажу вейпов в Казахстане предлагает депутат
Нургуль Тау в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова указала на массовое распространение и использование среди школьников и молодежи электронных сигарет, известных как "вейп".
Депутат попросила правительство рассмотреть возможность полного запрета продажи вейпов в стране, а также запретить рекламу электронных сигарет, в том числе вейпов, и усилить ответственность в связи с этим.
"Нынешняя эпидемия зависимости от электронных сигарет растет с прогрессирующей скоростью", – заявила она.
Ссылаясь на мнение экспертов в области здравоохранения, депутат добавила, что электронные сигареты содержат более 30 токсичных веществ, таких как никотин, двуокись углерода, окись углерода, аммиак, смолистые вещества и органические кислоты.
"Электронные сигареты разрушают легкие человека. Из-за бесконтрольной продажи электронных сигарет в стране ситуация с их употреблением растет с каждым годом. Их продают во всех торговых точках, и они доступны по цене – средняя цена не превышает 2000 тенге", – указала она.
В завершение депутат отметила, что в настоящее время продажу вейпов запретили 32 страны, в том числе Дания, Норвегия, Уругвай, Аргентина, Панама, Бразилия, Мексика, Канада, Таиланд, Индия, Гонконг, Сингапур, Малайзия, Филиппины, Ливан, Катар и другие.
Ранее сообщалось, что депутаты Мажилиса поддержали проект закона, которым вводятся жесткие ограничения для самокатчиков. Нормы вводятся для обеспечения безопасности в первую очередь пешеходов.