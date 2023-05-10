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Малыш-богатырь родился в Шымкенте

Малыш-богатырь родился в Шымкенте Фото: пресс-служба Управздрава Шымкента
Утром 10 мая в родильном доме №2 Шымкента родился мальчик весом 6 килограммов, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в городском управлении здравоохранения, мама 1992 года рождения и новорожденный чувствуют себя хорошо.

Также отмечено, что рост малыша при рождении составлял 65 см. В дополнении сказано, что женщина родила самостоятельно. 

Младенца назвали Алпамысом.

В апреле сообщалось о еще одном малыше, который родился весом 6 килограммов 50 грамм в перинатальном центре Шымкента.

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Анастасия Московчук
Шымкент
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