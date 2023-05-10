Малыш-богатырь родился в Шымкенте

Утром 10 мая в родильном доме №2 Шымкента родился мальчик весом 6 килограммов, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в городском управлении здравоохранения, мама 1992 года рождения и новорожденный чувствуют себя хорошо.

Также отмечено, что рост малыша при рождении составлял 65 см. В дополнении сказано, что женщина родила самостоятельно.

Младенца назвали Алпамысом.

В апреле сообщалось о еще одном малыше, который родился весом 6 килограммов 50 грамм в перинатальном центре Шымкента.