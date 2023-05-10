Что делать, если стоимость товара на кассе оказалась выше, чем на ценнике

Нередка ситуация, когда покупатель в магазине, планируя приобрести тот или иной товар, на кассе с удивлением обнаруживает, что цена на него оказалась выше. Что делать в таких случаях, рассказали в Минторговли, передает Zakon.kz.

Так, увидев, что цена на кассе отличается от той, что была указана на ценнике, нужно пройти в зал и сделать фото ценника на нужный товар. Затем необходимо пригласить администратора магазина и сообщить ему о факте нарушения прав потребителя, а именно — о самом различии цен.

В Минторговли пояснили, что статья 24 Закона РК "О защите прав потребителей" гласит: продавец обязан продать товар согласно указанной стоимости, оформленной ярлыком цен, выставленным во внутренних и внешних витринах торгового объекта.

Так как, согласно статье 447 Гражданского Кодекса РК, предложение купить товар по определенной цене – это публичная оферта. А ценник товара является доказательством оферты.

Таким образом, покупатель вправе требовать продажи товара по той стоимости, что указана на ценнике, а не соглашаться на вновь выставленную цену.

"Более того, если продавец выставляет итоговую цену выше, чем указана на ярлыке, либо вовсе на товаре отсутствует ценник, то ему грозит наказание до 200 МРП (690 000 тенге) в зависимости от категории субъекта предпринимательства и повторности правонарушения, согласно пунктам 4 и 5 статьи 193 Кодекса "Об административных правонарушениях"", - добавили в МТИ.

Если все же товар был продан не по той цене, что указана на ценнике, потребитель вправе требовать от продавца возврата излишне оплаченной суммы.

А в случае, если администрация торговой точки отказывается делать возврат — покупатель имеет право написать претензию в адрес руководства с требованием выплаты разницы между указанной на ценнике суммой и фактически полученной (ст. 42-4 Закона).

Если же руководство торгового объекта не ответило на письменную претензию и не вернуло деньги в течение 10 календарных дней, потребитель может обратиться с заявлением в государственный орган, осуществляющий функции в сфере защиты прав потребителей, или к субъекту досудебного урегулирования потребительского спора.