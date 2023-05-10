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В Кремле прокомментировали отсутствие Лукашенко на завтраке 9 мая

Александр Лукашенко с забинтованной рукой Фото: пресс-служба Кремля
Неучастие президента Беларуси Александра Лукашенко в неформальном завтраке 9 мая в Кремле было связано с необходимостью его отъезда в Минск на мероприятия, сообщает Zakon.kz.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у Александра Лукашенко были мероприятия, связанные с Днем Победы в Минске, поэтому глава Беларуси улетел из России, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь также ответил на вопрос о здоровье Александра Лукашенко. Президента Беларуси заметили с забинтованной рукой на параде перед Кремлем.

"Как вы понимаете, было бы крайне некорректно мне что-либо говорить о здоровье Александра Григорьевича. Он был вместе с нами, он разделил с нами радость Дня Победы, и мы чрезвычайно признательны белорусскому руководству и лично Александру Григорьевичу за то, что он нашел такую возможность".Дмитрий Песков

Лукашенко присутствовал на Параде Победы в Москве 9 мая, но затем его уже не было на неформальном завтраке с главами государств СНГ в Кремле.

Ранее пресс-секретарь президента Кыргызстана опроверг информацию о том, что Садыр Жапаров отказался сидеть за одним столом с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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