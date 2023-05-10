Распоряжением акима Алматинской области Лязат Актаева назначена руководителем Управления здравоохранения Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Лязат Актаева родилась 13 августа 1965 года.

В 1988 году окончила Алматинский государственный медицинский институт им. С.Д. Асфендиярова, специальность: лечебное дело. В 2003 году окончила Академию государственной службы при Президенте РК по специальности "государственное управление", квалификация "менеджер государственной службы".

Трудовой путь начала врачом родильного дома №5 города Алматы, работала ассистентом кафедры акушерства и гинекологии Алматинского государственного медицинского института, заведующей кафедрой общественного здравоохранения с курсом акушерства и гинекологии филиала Алматинского института усовершенствования врачей.



Актаева имеет опыт работы первым руководителем Научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии, а также в предыдущие годы в связи с производственной необходимостью исполняла обязанности главного врача родильного дома №1 города Алматы, генерального директора АО "Республиканский диагностический центр", работала заместителем председателя Правления АО "Национальный научный центр материнства и детства", руководителем департамента Республиканского центра развития здравоохранения, директором Диагностической клиники ТОО "Город здоровья".

Владеет навыками корпоративного управления. Работала в АО "Национальный медицинский холдинг" управляющим директором, директором департамента, заместителем председателя Правления – членом Правления. Была членом Совета директоров дочерних организаций АО "Национальный медицинский холдинг", председателем Наблюдательных советов республиканских организаций здравоохранения. Работала заместителем председателя – членом Правления НАО "Фонд социального медицинского страхования".

Актаева на государственной службе работала главным акушером-гинекологом Управления здравоохранения города Алматы, заместителем директора Департамента здравоохранения города Нур-Султан, директором департамента Министерства здравоохранения, вице-министром здравоохранения РК.

Имеет опыт консалтинговой деятельности в международных организациях.

Последнее место работы – директор КГП на ПХВ "Высший медицинский колледж" Управления общественного здоровья города Алматы.