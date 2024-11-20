Назначена и.о. руководителя Управления общественного здравоохранения Алматы

Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева исполняющей обязанности руководителя Управления общественного здравоохранения города назначена Асия Аканова, сообщает Zakon.kz.

Об этом в акимате Алматы рассказали 20 ноября 2024 года.

Асия Аканова родилась и выросла в семье врачей. Являясь выпускником программы "Болашак", окончила University College London (2013), а также Казахский национальный медицинский университет имени Асфендиярова (2015), докторантуру по специальности "общая медицина" (2016). Также окончила обучение в Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан по специальности местное и государственное управление (2024). Имеет степень магистра делового администрирования.

Трудовую деятельность Асия Аканова начала в 2011 году, работая лаборантом и методистом, доцентом кафедры семейной медицины КазНМУ, а позже заведующей кафедрой. В период с 2018 по 2020 год занималась открытием и руководством Центра активного долголетия в Алматы. С 2022 года по настоящее время она является депутатом маслихата города Алматы VIII созыва.

"Вместе с тем до сегодняшнего дня она продолжает научно-педагогическую деятельность в качестве доцента кафедры семейной медицины КазНУ имени аль-Фараби", – отметили в акимате.

Ранее Управление общественного здравоохранения Алматы возглавлял Иран Шаметеков. Сообщалось, что он покинул этот пост в августе 2024 года.