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Сапар Сатаев стал акимом Балхаша

В Балхаше назначили нового акима Фото: пресс-служба акимата Балхаша
В Балхаше представили нового акима. По согласованию с Администрацией президента РК и депутатами городского маслихата на эту должность назначен Сапар Сатаев. До этого он возглавлял город Приозёрск, сообщает Zakon.kz.

По данным городского акимата, трудовую деятельность Сатаев начал в 2002 году.

Работал в РГП "Казахавтодор", был заместителем директора, и. о. директора КГКП "Ботақара су қожалығы".

На госслужбе с 2010 года. В качестве акима возглавлял поселок Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области.

С 2013 по 2015 год был акимом города Абай Абайского района Карагандинской области. Затем работал в должности заместителя акима Бухар-Жырауского района.

С мая 2021 года и до настоящего назначения был акимом города Приозёрска.

"Кайрат Камзин, возглавлявший Балхаш, освобожден от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу", – говорится в сообщении акимата.

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